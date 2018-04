Le Tampon : Le zamalé s'en prend à un homme qui n'a rien demandé

Cette homme d’une cinquantaine d’années a eu la peur de sa vie dimanche soir dernier au Tampon. Alors qu’il nourrissait des chats au bas de l’immeuble de son fils, un individu est arrivé comme un fou et s’est jeté sur lui, vociférant des propos incohérents.



L’homme tente bien d’entamer une discussion avec son agresseur mais celui-ci, sous l’effet de l’alcool et du zamal, les yeux exorbités, n’en démord pas. L’individu le poursuit sur le parking, le rattrape dans une cage d’escalier et tente de l’étrangler.



Penaud hier à la barre du tribunal de Saint-Pierre, le jeune Alan T. s’est excusé à plusieurs reprises auprès de la victime mais aussi des gendarmes, également poursuivi pour outrage et violences sur les trois militaires qui ont procédé à son interpellation. Le jeune homme de 20 ans ne se souvient de rien et est donc incapable d’expliquer ces violences gratuites commises sur un homme qu’il n’a jamais vu.



"Un bon marmaille que la vie n’a pas épargné", notamment par la séparation violente de ses parents selon son avocate. AlanT. se réfugie régulièrement dans l’alcool et le zamal. Par une fois, il a déjà eu affaire à la justice alors qu’il était mineur.



Le tribunal s’est donc prononcé pour une peine de 8 mois de sursis assorti de 24 mois de mise à l’épreuve et de l’obligation de travailler ou suivre une formation, de se soigner et de réparer les préjudices commis.