A la Une . Le Tampon: Le neveu de Jacquet Hoarau obtient le marché des tableaux numériques interactifs La campagne électorale est comme souvent propice aux révélations sur les pratiques supposément douteuses en matière de gestion des deniers publics. Nous avons confronté Jacquet Hoarau, 1er adjoint de la commune du Tampon, à des accusations de favoritisme dans l'attribution du marché des "TNI" dans les écoles de la ville. L'homme politique se défend naturellement de toute collusion dans le processus d'attribution.

L'acquisition de tableaux numériques interactifs (TNI) par la mairie du Tampon fait jaser. Non pas que leur intérêt pédagogique puisse être remis en cause, mais c'est la proximité qui lie un élu de premier plan au gérant de la société qui a remporté la mise qui pose question.



C'est en se disant "soucieuse de faire évoluer les outils d'apprentissage des écoliers tamponnais" que la mairie avait présenté son projet d'équiper les salles de classe de cet outil résolument dans l'air du temps. Précisons, pour ceux qui le découvrirait, que le TNI est un écran tactile censé remiser progressivement nos bons vieux tableaux classiques dans les placards. Remplacez la craie par un stylet et le tour est joué.



L’adoption d'un accord-cadre avec la société TMA Distribution avait été entériné lors du conseil municipal du 28 avril 2018. Un premier tableau 2.0 avait été installé dans une école de Trois-Mares fin 2018 pour une phase de test avant l'extension dans les autres écoles de la commune.



Cet accord, décomposé en deux phases budgétées à 640.000 euros chacune, comprend l’acquisition des fameux tableaux numériques (pour une valeur de 3000€ l'unité), leur livraison, leur installation, la formation pour l'apprentissage de l'outil numérique et une garantie de 3 ans avec maintenance du matériel.





Lors du passage en conseil municipal en avril 2018, l’affaire avait aussi été votée par l'élu. Mise au vote ce jour-là, elle portait donc clairement sur "l'acquisition de tableaux blancs interactifs pour les écoles maternelles, élémentaires et primaires du Tampon". Une innovation technologique qui avait d'ailleurs été présentée par le maire au recteur Vêlayoudom Marimoutou,



Contacté ce mercredi 11 mars, Jacquet Hoarau se dit serein. "Je ne fais pas partie de la commission d'appel d'offres. C'est une entreprise comme n'importe quelle autre. Je n'ai fait que signer ce qui avait déjà été entériné. A mon niveau, ça s'arrête là", commente le 1er adjoint du Tampon.

