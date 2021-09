Le Tampon : Le meurtrier présumé d’Eddy Hoarau écroué

Des expertises psychiatriques auront pour mission d’éclairer la justice sur l’état de santé mentale de l’auteur présumé du crime. Si il a expliqué son acte par la colère, le mobile du mis en cause de 28 ans est resté flou.Le Tamponnais qui connaissait sa victime a, hier, été mis en examen et placé en détention à la prison de Domenjod, indique la presse écrite.Eddy Hoarau, âgé d’une quarantaine d’années, a été retrouvé mort dans son appartement dans une mare de sang dimanche 8 septembre dernier au Tampon.La victime, handicapée, se déplaçait en fauteuil. Elle recevait cependant fréquemment de la visite. Dans la nuit du samedi à dimanche, son voisin avait entendu des grincements de meubles sans parvenir à voir qui que se soit depuis sa fenêtre.Selon la famille, qui avait lancé un appel un témoin, "un couteau essuyé a été retrouvé et la porte était fermée à clé".L'enquête menée par la brigade des recherches a permis de remonter sur les traces de cet autre Tamponnais déjà connu de la justice pour des délits routiers.