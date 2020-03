Rubrique sponsorisée Le Tampon: Le marché forain et le marché couvert autorisés à ouvrir

Prenant en compte la demande exprimée par le monde agricole et le Président de la Chambre d’Agriculture, et les besoins en approvisionnement de la population, le Maire du Tampon a sollicité Monsieur le Préfet de La Réunion pour obtenir l’autorisation de la tenue du marché forain le samedi et du marché couvert du Tampon. Un dossier a été transmis en ce sens, apportant les garanties en termes d’organisation et de sécurité sanitaire, imposées par la réglementation.



Après instruction du dossier, Monsieur le Préfet a répondu favorablement vendredi soir, à notre demande d’autorisation, en prenant un arrêté qui prend effet à partir du dimanche 29 mars 2020. Cette autorisation dérogatoire est valable pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.



En application de l’arrêté préfectoral en date du 27 mars 2020, le prochain marché forain du Tampon aura donc lieu exceptionnellement le dimanche 29 mars 2020 sur l’esplanade Benjamin Hoarau du Tampon de 6h à 13h, afin de permettre l’écoulement des produits des agriculteurs déjà préparés pour la veille.



A partir de la semaine prochaine, le marché forain se tiendra comme d’habitude le samedi, réservé exclusivement aux produits alimentaires.



Cette autorisation dérogatoire que nous avons obtenue de Monsieur le Préfet est conditionnée au respect de mesures très strictes qui nous sont imposées par l’arrêté préfectoral, tant au niveau de l’organisation de l’espace que du fonctionnement du marché afin de garantir la protection des vendeurs et de la population.



Ces mesures concernent notamment la réduction du nombre de stands, l’espacement entre les étals, les distances entre les acheteurs, la gestion des flux des clients, l’organisation de la circulation sur l’espace.



Les consignes de sécurité devront être strictement respectées ; dans ce schéma :

Les forains devront se munir de leur attestation de déplacement,

toutes les personnes se rendant au marché forain devront également se munir de leur attestation,

toute personne présente sur le marché forain devra respecter dans les files d’attente une distance d’1 mètre,

les gestes barrières devront être respectés : pas de serrage de mains, ni embrassades.

Le respect des règles s’impose pour assurer le fonctionnement du marché forain dans les conditions de sécurité sanitaire et de lutte contre la propagation du coronavirus, fixées par l’arrêté préfectoral n° 516-2020.



Le Maire tient à remercier les autorités de l’Etat pour leur compréhension, et exprime à notre population tamponnaise sa solidarité dans ces moments difficiles.

Marie du Tampon Lu 374 fois





Dans la même rubrique : < > COVID-19 / ILEVA : information aux usagers - gestion des déchets Une collecte de sang organisée à la salle polyvalente de l’Étang Saint-Paul le 2 avril