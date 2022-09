La grande Une Le Tampon : Le chauffeur de bus alcoolisé avait trafiqué l'éthylotest anti-démarrage

Permis retiré et rendez-vous au tribunal pour le chauffeur de bus qui avait trafiqué le dispositif anti-démarrage de son véhicule. Le conducteur chargé du transport scolaire était en outre alcoolisé au moment du contrôle. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 09:44

Ce mercredi, vers 10h, au niveau du collège du Quatorzième au Tampon, les gendarmes ont procédé au contrôle d'un bus scolaire dans le cadre de sa tournée.



Lors des constatations, les militaires remarquent que le dispositif éthylotest anti-démarrage (EAD) a été modifié : le plomb qui scelle le coupe-circuit d'alimentation de l'anti-démarrage est brisé, permettant ainsi le démarrage du bus sans nécessité d'utiliser l'EAD. "Soumis au dépistage de l’alcoolémie et des stupéfiants, le chauffeur s’est avéré positif à une alcoolémie délictuelle de 0.49mg/l air expiré", rapporte la gendarmerie.



Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ, le bus a été immobilisé et la société en charge du transport collectif a immédiatement envoyé un autre chauffeur avec un nouveau véhicule pour assurer, en sécurité, le ramassage des collégiens.



Le bus déplombé à l’origine du contrôle a été immobilisé. Le chauffeur devra expliquer son comportement irresponsable devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans les prochains jours.



Visite à domicile pour un deux-roues transportant du zamal



Le même jour, l'après-midi, un contrôle des deux-roues a été effectué route de Cilaos. Un pilote de cyclomoteur dépisté positif au cannabis a également été découvert porteur d’un pochon d'herbe de cannabis. De quoi motiver une visite domiciliaire, menant à la saisie de 2 pieds de cannabis de 50 cm ainsi qu'une boite à chaussure contenant 34,65 grammes d'herbe de cannabis. Le cyclomoteur a été placé en fourrière administrative et le contrevenant convoqué devant les magistrats.