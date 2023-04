A la Une . Le Tampon : Le chauffard condamné à 4 ans de prison avec sursis pour avoir percuté le jeune Anthony

Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a reconnu coupable Jean Dioni B. d'homicide involontaire pour avoir mortellement percuté un jeune scootériste. Par PB - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 14:37





L'homme d'une quarantaine d'années risquait à la demande du parquet 4 années de prison dont 3 avec sursis.



Le 15 mai 2021, ivre et alors qu'il effectuait un dépassement dangereux à vive allure, Jean Dioni dans sa Mégane Sport a percuté Anthony qui arrivait face à lui.



Minimisant sa responsabilité, Jean Dioni avait invoqué le "hasard", une "imprudence". Sa boulangerie avait été vandalisée quelques jours après le terrible accident. "Je suis humain, j’ai fait un accident, j’attends le pardon", avait-il finalement laissé échapper quelques larmes.



Sur le plan financier, le partage de responsabilité n'a pas été retenu par le tribunal même si les parties civiles ont été indemnisée par l'assurance. Jean Dioni devra donc régler 5.000 euros de préjudice moral et d'affection à la mère d'Anthony et 2.000 euros à chacun des deux frères. Les faits ont été reconnus et les excuses sont venues à la barre lors du procès . Jean Dioni a donc été condamné ce jeudi par la justice à 4 ans de sursis simple. L'annulation de son permis de conduire a été prononcée avec interdiction de le passer avant 18 mois. Son véhicule réduit en l'état d'épave après l'accident a été confisqué.L'homme d'une quarantaine d'années risquait à la demande du parquet 4 années de prison dont 3 avec sursis.Le 15 mai 2021, ivre et alors qu'il effectuait un dépassement dangereux à vive allure, Jean Dioni dans sa Mégane Sport a percuté Anthony qui arrivait face à lui. Le jeune homme de 19 ans, passionné de moto , a succombé à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital.Minimisant sa responsabilité, Jean Dioni avait invoqué le "hasard", une "imprudence". Sa boulangerie avait été vandalisée quelques jours après le terrible accident. "Je suis humain, j’ai fait un accident, j’attends le pardon", avait-il finalement laissé échapper quelques larmes.Sur le plan financier, le partage de responsabilité n'a pas été retenu par le tribunal même si les parties civiles ont été indemnisée par l'assurance. Jean Dioni devra donc régler 5.000 euros de préjudice moral et d'affection à la mère d'Anthony et 2.000 euros à chacun des deux frères.