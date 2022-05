Le Tampon : Le candidat Raphaël Dijoux dénonce des actes de vandalisme

Son portail a été forcé, les affiches collées déchirées et des panneaux volés. Le candidat dans la 3e circonscription, Raphaël Dijoux, dénonce ces actes de vandalisme survenus en son absence ce vendredi 27 mai.



Des voisins auraient vu des personnes s'en prendre à son matériel de campagne alors le lancement officiel débute ce lundi.



"Les panneaux d'affichage avec mes affiches ont été volés, mon portail a été forcé et les affiches apposées ont été déchirées", indique-t-il. Raphaël Dijoux compte porter plainte. "Je demande aux électeurs et notamment ceux du Tampon de ne pas se laisser intimider par les méthodes du passé".