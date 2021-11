Actu Ile de La Réunion Le Tampon : Le QG Zazalé célèbre les 3 ans des Gilets jaunes

À l’occasion du 3è anniversaire du début du mouvement des Gilets jaunes, le QG Zazalé a décidé de célébrer l’événement en animant le rond-point où se sont installés ses membres. Par GD - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 07:11





Les membres ne sont pas là pour contester



Le 17 novembre 2018, la France entière était appelée à descendre dans la rue afin de manifester contre la hausse du prix des carburants. Un mouvement particulièrement suivi dans l’île durant plusieurs semaines. De ce mouvement social naîtra le QG Zazalé, toujours en place 3 ans plus tard.



Pour l’heure, les célébrations sont bon enfant et aucun blocage n’est prévu. Les automobilistes peuvent être un peu surpris en arrivant au rond-point des Azalées au Tampon. Depuis le lever du soleil, les membres du QG Zazalé se sont dispersés tout autour du giratoire, pancarte en main.Les membres ne sont pas là pour contester le procès de la veille pour d’eux d’entre eux, mais bien pour célébrer les 3 ans du mouvement qui a vu leur naissance.Le 17 novembre 2018, la France entière était appelée à descendre dans la rue afin de manifester contre la hausse du prix des carburants. Un mouvement particulièrement suivi dans l’île durant plusieurs semaines. De ce mouvement social naîtra le QG Zazalé, toujours en place 3 ans plus tard.Pour l’heure, les célébrations sont bon enfant et aucun blocage n’est prévu.