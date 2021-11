Sport Réunion Le Tampon : Le CrossFit montre ses muscles

Ce week-end a eu lieu une compétition de CrossFit au Tampon réunissant tous les clubs de l’île. Au total, 187 athlètes ont concouru devant un public nombreux. Un évènement qui montre que la discipline s’est durablement installée dans l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 09:32

Pour mesurer l’ampleur du phénomène, il suffisait de rouler à proximité du gymnase de Trois Mares ce week-end. Il était impossible de trouver une place de stationnement à moins de 500 mètres du lieu où se déroulait le 1 Dé 3 Fitness battle 2021.



Tous les clubs de l’île, appelés box, se sont retrouvés au Tampon pour une compétition, à défaut d’avoir un championnat de La Réunion. Au total, 187 athlètes, hommes et femmes, se sont retrouvés pour concourir dans une ambiance surchauffée, mais bon enfant. Un nombre de sportifs qui aurait pu être largement supérieur si les possibilités d’organisation avaient été plus importantes.



C’est le club Crossfit Mahavéli de Saint-Pierre qui est à l’origine de l’évènement. Afin de donner du piment à la compétition, les organisateurs ont fait venir plusieurs athlètes métropolitains de niveau mondial.



Le CrossFit, c’est quoi?



Né au début des années 2000, le CrossFit est la combinaison de force athlétique, d’haltérophilie, de gymnastique et de sports d’endurance. Le mot CrossFit est lui-même issu de cross fitness (entraînement croisé). C’est au début des années 2010 que le phénomène a explosé au niveau mondial. À l’origine, ce type d’entraînement était réservé aux militaires, policiers ou pompiers.



Si à première vue, la compétition paraît hors de nos compétences, l’entraînement est adapté pour être progressif et peut se pratiquer à tout âge. La moyenne d’âge en France est d’ailleurs de 33 ans. La philosophie de ce sport est avant tout dans le dépassement de soi et de ses propres limites. La compétition face aux autres n’arrive que dans un second temps.



Autre statistique intéressante, selon les données officielles de CrossFit inc., 60% des pratiquants sont des pratiquantes. Le CrossFit est effectivement un sport mixte où les entraînements, et parfois les compétitions, se font en commun. Une particularité qui crée une atmosphère conviviale, qui est l’un des facteurs importants du succès de ce sport.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur