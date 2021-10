A la Une . Le Tampon : La mairie démolit un local désaffecté investi par un SDF

Ce mardi, l’expulsion et la destruction de la petite case qu’occupait une personne SDF dans le "palais des Roses", avenue de l’Europe au Tampon, a suscité l’indignation. Pour la mairie, l’occupation illégale du site et les "attroupements festifs et nocturnes" nécessitaient la démolition du logement de fortune. Par NP - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 17:39

C’est à 6h ce mardi, que le tractopelle est venu est détruire le local technique du "palais des Rosiers" dans lequel Philippe Grondin, SDF, avait élu domicile depuis 3 mois. Une démolition ordonnée par la mairie qui a suscité l’indignation de certains riverains et du QG Zazalé qui lui venaient en aide. Ces derniers se sont par ailleurs mobilisés par la suite devant la mairie.



"L’occupation illégale, depuis 3 mois, du site et du local technique désaffecté s'y trouvant, s'accompagnait d'attroupements festifs et nocturnes, de plus en plus nombreux, causant des désagréments (bruits et mauvaises odeurs pour cause d'absence de sanitaire) devenus insupportables par les riverains et notamment par un couple de personnes âgées (84 ans) et malades", a répondu la collectivité via un communiqué de presse. "Ces appels à l'aide du voisinage, entendus par la Commune du Tampon, a donc conduit à l'évacuation de Mr. Grondin et de quatre autres occupants illégaux et à la démolition du local désaffecté. Cette opération s'est déroulée dans le calme et sans incident sous les yeux des habitants du quartier".



"Soucieuse du relogement de Mr. Grondin", garantit la mairie, elle assure poursuivre ses démarches de relogement. Un appartement dans un immeuble de la Sodegis avait été attribué le 1er septembre dernier à Philippe Grondin. "Il a refusé car ne possédait ni douche à l'italienne, ni jardin (appartement au 1er étage)", précise la collectivité.