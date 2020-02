Le Tampon : La distribution d’eau rétablie sur la commune

Un important éboulis est survenu jeudi dernier et a endommagé les canalisations des captages des Hirondelles et du Pont du Diable, perturbant ainsi l’alimentation en eau sur la commune du Tampon.



Un dispositif d’urgence avait été mis en place pour soutenir la population concernée le temps des réparations.

"Le travail remarquable réalisé durant tout le week-end par les équipes, a permis la réparation et la remise en service dès ce jour de la canalisation des Hirondelles. Celle du Pont du Diable devrait l’être d’ici demain", indique la municipalité.



Et d'ajouter : "Mais d’ores-et-déjà la distribution en eau est rétablie sur l’ensemble de la Commune grâce à l’interconnexion des ressources." Un retour à la normale qui "s’accompagne bien évidemment des conseils de prudence. SUDEAU communiquera toutes les informations utiles et nécessaires à la population".