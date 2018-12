Politique Le Tampon: La député Nathalie Bassire prend des décisions pour sa commune Suite au conseil municipal du Tampon ce samedi 8 décembre, la député et conseillère régionale Nathalie Bassire a voulu s'exprimer et révéler différents points pour sa commune.

Je souhaite aujourd'hui aborder 3 points concernant ma commune: Le PLU du Tampon voté en conseil municipal La question du pouvoir d'achat des Tamponnais La nécessaire moralisation de la vie publique au Tampon

S'agissant du premier point, le conseil municipal du Tampon a approuvé ce matin le Plan Local d'Urbanisme du Tampon. Enfin!



L'avant-dernière étape du PLU, le PADD, avait été validée en décembre 2012... Nous sommes en décembre 2018, soit 6 longues années. Je rappelle que la date légale butoir était le 26 septembre 2018 en Outre-Mer! Ce vote est donc particulièrement tardif. Pour quelles raisons? Il n'y en a objectivement aucune si ce n'est que la municipalité actuelle a voulu éviter les années électorales depuis 2014...



En effet, ce PLU ne donne pas satisfaction à plusieurs milliers de tamponnais (2 701 demandes de déclassement reçues en mairie, selon un article de presse relatant un précédent conseil municipal en février 2018) qui attendaient depuis de nombreuses années un déclassement de leurs terrains. Il y a beaucoup plus de déception que de satisfaction (puisque l'on estime environ une centaine de déclassement selon le projet de PLU dont nous nous étions procuré une copie) ...



La Région Réunion, et l'Etat, avaient émis plusieurs réserves sur ce projet de PLU. J'avais moi même en ma qualité de député attiré l'attention lors de l'enquête publique sur certains points, parmi lesquels la question de pas moins de 120 hectares de terres agricoles qui devaient être déclassées au profit d'un projet de golf à la plaine des cafres (copie de mon courrier ci-joint).

La Mairie voulait ainsi priver de leurs outils de travail plusieurs familles d'agriculteurs pour réaliser un projet dont ne veulent pas les Tamponnais, et qui n'est pas adapté aux conditions climatiques de la Plaine des Cafres. Il semblerait que toute référence à ce projet de golf ait disparu du PLU approuvé, et que la vocation agricole des terres concernées soit maintenue. Je vérifierai ce point dès que le dossier exécutoire sera communicable et je resterai vigilante pour défendre nos agriculteurs.



Je voudrais également revenir sur un point qui avait fait l'objet d'une conférence de presse en septembre 2015, à l'occasion d'une modification du POS où le maire avait voulu favoriser les intérêts de ses 2 fils qui possèdent, au travers d'une SCI, une grande parcelle de terrain de 1 851 m2 en plein cœur de ville, juste en face de la mairie. J'avais alors fait échec à cette tentative de prise illégale d'intérêts puisque le maire avait alors modifié ce point au dernier moment en conseil municipal.



Si cette tentative a été réitérée ce jour, quand bien même le maire n'aurait pas participé au vote de cette affaire, affaire qu'il a préparé et sur laquelle il a influé en amont du vote, et si les règles du PLU sur cette parcelle évoluent dans un sens favorable aux intérêts personnels et familiaux d'un élu, j'en informerai sans délai le Procureur de la République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. Je rappelle que mon slogan de campagne lors des municipales 2014 était "Servir le Tampon".



En ce qui concerne le pouvoir d'achat, question d'actualité sensible, les Tamponnais font l'objet d'un matraquage fiscal depuis 2014.



Le conseil municipal a voté ce matin, juste après le PLU, l'institution au Tampon d'une nouvelle taxe sur les terrains devenus constructibles. Cette taxe forfaitaire de 10% sur les plus-values va directement dans les caisses de la commune et se rajoute à un prélèvement de 37,2% par l'Etat et à la taxe "Jeunes Agriculteurs" de 10% : les terrains devenus constructibles qui seraient vendus seraient donc taxés au Tampon à hauteur de 57,2% de leur plus-value, sachant qu'un terrain agricole dont le prix est plafonné prend une très forte plus-value lorsqu'il est déclassé. Encore une fois, je m'interroge : punit-on les Tamponnais?



Je déposerai donc dans les prochains jours à l'assemblée nationale une Proposition de Loi visant à étendre en Outre-Mer un abattement existant en France métropolitaine à hauteur de 70% pour les plus-values de terrain à bâtir devenus constructibles (article 28 de la Loi de Finances Rectificatives pour 2017), ceci afin de compenser la taxe nouvelle que la majorité municipale du Tampon vient de voter.

Je rappelle que j'ai déposé il y a quelques jours une Proposition de Loi relative à l'encadrement des prix à La Réunion, en collaboration avec l'ancien sénateur et actuel Maire de Saint-André Jean-Paul Virapoullé. Puis, dans un contexte où la population réclame moins de taxes directes et indirectes, la symbolique est forte : la Municipalité du Tampon créée une nouvelle taxe!



Les impôts, taxes et redevances des services publics ne cessent d'augmenter depuis 2014: la taxe foncière a augmenté en 2016 par une augmentation du taux votée par la municipalité et en 2018 sous l'effet d'une revalorisation des bases

le prix de la cantine a triplé par rapport à la précédente mandature

les factures d'eau, part AEP et part Assainissement, ne cessent d'augmenter lourdement et régulièrement

le prix des transports publics: grand public, scolaires et seniors a augmenté

la TEOM n'a pas diminué alors que la fréquence de ramassage, notamment des bacs verts et jaunes, a été divisé par deux J'ai écrit au plus fort de la crise des Gilets Jaunes à tous les exécutifs locaux pour leur demander une baisse des impôts directs et indirects, ainsi que des tarifs des Services publics (voir copies des courriers ci-joint). J'estime en effet qu'un effort collectif de l'Etat et de l'ensemble des collectivités locales permettrait une amélioration sensible du pouvoir d'achat des Réunionnais.



Seule la Région a répondu favorablement en annonçant une baisse de la taxe sur les carburants. Le Département n'a pas répondu.

Le Maire du Tampon et Président de la Casud vient, lui, tout juste de répondre en instituant une taxe supplémentaire au tampon. Chacun jugera le moment venu!



Je dénonce un système clanique à la Mairie du Tampon qui asservit les plus modestes et exclut ceux qui ne se soumettent pas à la majorité municipale.



Nombreux sont les Tamponnais qui me font savoir qu'ils s'étaient vu refuser des emplois, des logements, des permis de construire, des salles communales et même des bancs et des chapiteaux pour une veillée mortuaire au seul motif qu'ils n'allaient peut-être pas dans le sens du maire actuel...



Mon analyse est désormais confortée par les déclarations récentes dans la presse, il y a quelques jours de l'ancienne 2ème adjointe au maire du Tampon qui dénonce expressément : un système organisé et systématique de discrimination à l'emploi, au logement et jusque pour des colis alimentaires! C'est lamentable!

un "racket des indemnités des élus" alimentant une caisse noire gérée de manière opaque. Des déclarations hier d'un conseiller municipal de la majorité sur les réseaux sociaux semblent confirmer cela et précisent même que ce serait pour alimenter le mouvement "France Reunion Avenir", micro parti politique du maire dont la vocation est de financer ses campagnes électorales. Que penserait la CNCCFP de recettes émanant d'un "racket" des élus, donc contre leur gré? La vie politique tamponnaise a besoin d'oxygène, de transparence, de démocratie participative: sa moralisation sera l'un des principaux enjeux de la campagne des municipales 2020 pour laquelle je suis plus que jamais engagée. Je vous remercie. Zinfos 974 Lu 1167 fois





Dans la même rubrique : < > Didier Robert : "Je souhaite que chacun puisse s’exprimer dans un esprit constructif et de façon pacifiste" Sainte-Marie: "Une gestion des ressources humaines dispendieuse"