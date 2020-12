Société Le Tampon : La dengue circule et les déchets s'amoncellent

La dengue continue de circuler sur notre territoire et trouve notamment refuge dans des dépôts sauvages. Déchets verts, encombrants, bouteilles en verre, batterie… plusieurs mètres cubes de déchets en tout genre ont été repérés du coté de Terrain Fleuri au Tampon par le Chasseur de Band Cochon Jacques Aulet. "Tampon est l’une des quatre villes les plus touchées par la dengue", rappelle-t-il dans une vidéo. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 14:18 | Lu 166 fois









