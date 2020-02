Le Tampon : La chapelle Ste-Thérèse sous les déchets

Peut-on parler de sacrilège ? Une chose est sûre, c’est que le terme makoterie est adéquat. Joëlle de Petite-Ile nous a fait parvenir ces clichés de la chapelle Ste-Thérèse.



On peut à peine y distinguer le petit édifice religieux sous le tas de canne. Située sur la route entre le Tampon et Bérive, la chapelle serait dans cet état depuis le mois novembre. Bien que le canal devant a bénéficié d’un nettoyage, il n’en est rien concernant la bâtisse, pourtant entretenue et contenant de nombreuses statuettes.