A la Une . Le Tampon : La RD36 fermée pour la Course de Côte de vitesse

Cette fermeture de la route Notre-Dame-de-la-Paix s’étendra de 7h à 18h.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 16:37

Le communiqué :



Le Conseil Départemental vous informe que sur la RD36 route Notre Dame de la Paix au Tampon, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive « Course de Côte Vitesse », la circulation sera interdite le dimanche 4 décembre de 7h à 18h entre les PR3+580 et PR6+500.



