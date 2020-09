A la Une . Le Tampon : L'exploitation d'Ary Mondon mise en demeure par la DEAL

Ary Mondon, bien connu du paysage politique réunionnais, a été épinglé pour des manquements constatés sur son exploitation. L’éleveur a été mis en demeure par le préfet. Par Prisca Bigot - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 13:47 | Lu 382 fois

Des porcs, des volailles, des boeufs et des cabris… Ary Mondon s’est forgé une réputation dans le milieu agricole jusqu’à obtenir il y a 5 ans la médaille de Commandeur de l’ordre du Mérite Agricole. Pour autant, les inspecteurs de la DEAL n’ont pu que constater le 21 juillet dernier un certain nombre de manquements lors des contrôles menés pour un cheptel qui n’a cessé de croître.



Sur une des ses exploitations au Tampon, qui compte aujourd’hui plus de 800 animaux, l’éleveur n‘a pas présenté de plan d’épandage pourtant obligatoire afin notamment d’éviter le ruissellement hors champs.



La mauvaise étanchéité des bâtiments de gestante-verraterie ou de pré-engraissement des porcs, a également été décrite par les agents de la Direction de l'Environnement, service d'Etat placé sous la responsabilité de la préfecture.



Les installations électriques n’ont pas été controlées et la déclaration d’installation pour la protection de l’environnement (ICPE) concernant l’élevage de volailles n’a pas été présentée.



Pour ces raisons, Ary Mondon a été mis en demeure par le préfet. L’ancien président de la Sica Viande Pays et ex-président de l’Urcoopa a entre un et neuf mois pour régulariser la situation sur son exploitation.



