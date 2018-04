Le Tampon : L'épicerie sociale et solidaire "Le Saint-Martin" ouvre ses portes

Une nouvelle épicerie sociale et solidaire a ouvert ses portes ce mardi au Tampon. Portée par l’association St-Martin en partenariat avec la commune et le CCAS, l’épicerie située au 17 bis rue Sarda Garrigua a pour objectif de distribuer environ 4 000 colis alimentaires aux familles en difficulté. "Ce qui reviendrait à majorer de près de 70% les disponibilités permettant ainsi de pallier aux besoins alimentaires liés à la baisse drastique des quotas de contrats aidés notamment", indique la municipalité.



A l’épicerie sociale et solidaire, rattachées à la Banque Alimentaire, les produits provenant de dons européens et locaux, sont achetés à 10 à 15 % de leur valeur. "Les économies ainsi réalisées sur le budget familial vont faciliter le règlement des impayés et la réalisation des projets, grâce à un accompagnement social adapté".



Au total plus de 6 700 colis alimentaires ont été distribués en 2017 par les associations sur le Tampon.



Pour en bénéficier, les personnes à faibles revenus doivent se rapprocher du CCAS de la ville.