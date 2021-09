A la Une . Le Tampon : L’association Domoun la Plaine se mobilise contre le projet du parc du Volcan

L’association "Domoun la Plaine" a été créée "pour lutter contre ce projet qui ne respecte en rien la nature". L'association qui se réunit chaque samedi a entrepris de le faire cette fois-ci devant la mairie du Tampon où se déroule le conseil municipal, pancarte à la main. Du 1er au 23 juillet dernier, se tenait la concertation publique sur le projet du Parc du Volcan . 15 hectares de "zone ludique familiale", "sensationnelle" mais aussi "de découverte de la végétation des Hauts". Le projet qui prendrait place dans le village de Bourg Murat se compose d’aires de détente et de pique-nique, de 10 tyroliennes, de vélo-cross, d’un ballon captif, d’un labyrinthe végétal… pour un montant estimé à 11,8 millions d’euros.Le bilan qui est présenté ce samedi en conseil municipal fait apparaître "des avis contrastés", indique le rapport. D'un coté, "entre les publics qui affichent une volonté de conserver en l’état un site naturel étendu à l’ensemble de la Plaine des Cafres, dont l’attractivité et l’authenticité sont mises en avant" et de l'autre "ceux qui argumentent que le parc constitue un bienfait pour dynamiser les Hauts de l’île, rééquilibrer les activités entre les Bas et les Hauts, et mettre en valeur la 'Porte' du Volcan tout en sensibilisant un public plus large aux enjeux environnementaux", ont souligné les garants.Qui ont par ailleurs suggéré : "Bien que ne faisant partie de cette concertation, le public a interpellé de nombreuses fois le maître d’ouvrage sur le projet de tyroliennes, aussi nous lui recommandons également de donner suite au bilan de la concertation de 2019 sur ce projet en répondant à l’ensemble des questions posées par le public pendant celle-ci et de publier les réponses sur le site."Le projet du maire André Thien Ah Koon divise donc et inquiète les premiers concernés, les habitants de la cité des Topazes qui se retrouveront au coeur du parc mais également, Jacques Aulet et Antoine Fontaine qui prônent "un tourisme plus authentique".L’association "Domoun la Plaine" a été créée "pour lutter contre ce projet qui ne respecte en rien la nature". L'association qui se réunit chaque samedi a entrepris de le faire cette fois-ci devant la mairie du Tampon où se déroule le conseil municipal, pancarte à la main.





