Le Tampon: L'adjoint au maire demande au ministre de l'éducation des moyens supplémentaire

Ce jeudi 22 novembre, mandaté par le maire du Tampon André Thien Ah Koon, son adjoint en charge des affaires scolaires, Fred Lauret, est intervenu à Paris auprès du Ministre de l'Education et de la Jeunesse, Jean Michel Blanquer. Après lui avoir rappelé la grave crise actuelle, le taux de chômage et le nombre d'illettrés trop importants à la Réunion, l'adjoint au maire a demandé au Ministre, pour le Tampon et la Reunion, et au nom de la solidarité nationale de :



1) mettre en place des moyens supplémentaires en emplois (dans les écoles notamment).

2) créer des CP à 12 élèves sur toute l île

3) dédoubler les classes maternelles pour que le nombre d élèves ne dépasse pas 15 enfants en classe de maternelle.

L'adjoint au maire du Tampon a aussi rencontré le même jour les responsables de la Caisse Nationale d Allocations Familiales pour leur demander d'accélérer le co-financement par la CAF de la Reunion des 4 futures grandes crèches du Tampon.