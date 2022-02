A la Une . Le Tampon : Killian aime taper, mais simule l’acharnement

Un jeune adulte fait vivre un cauchemar à sa belle-famille depuis 3 ans. Sa copine, toujours mineure, n’arrive pas à se détacher de son emprise malgré les violences. Il est même allé jusqu’à menacer de mettre le feu à la maison familiale. Insolent face aux juges, il part 18 mois en prison. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 11:25

À 21 ans, Killian est malheureusement déjà un prodige des violences conjugales. Depuis 3 ans qu’il est en couple avec Sandra*, 17 ans, il fait vivre une descente aux enfers à la famille de la demoiselle.



En plus de l’avoir entraînée dans la spirale de l’alcool et de la drogue, la violence entre les deux est quasi quotidienne. L’adolescente ne va plus au lycée à quelques mois de son bac. Un cauchemar pour la mère de Sandra qui "passe sa vie à la gendarmerie". Elle ne parvient pas à sortir sa fille de son emprise et a dû lui cacher toutes ses démarches.



Avec déjà deux condamnations pour violences, sur Sandra et un "pès gars", et cinq procédures en cours concernant la victime, la spirale de la violence empire au gré des séparations et retrouvailles. Le week-end dernier, il a jeté des galets sur la maison de la famille avant de menacer de mettre le feu avec un tissu enflammé. Ce qui lui a valu sa présentation en comparution immédiate.



La faute à tout le monde



Pourtant, à écouter Killian, c’est de la faute de toutes les personnes présentes au tribunal, sauf lui évidemment. Concernant la mère de Sandra, "elle exagère. Un tas de zaffair lé menteur. Ça serait jamais arrivé si elle n’avait pas mis son grain de sable".



Mais sa belle-mère n’est pas la seule responsable de son malheur. Le tribunal est également coupable d’incompétence selon lui. "C’est zot té fé mal zot travail", lâche-t-il.



"On va tâcher de bien faire notre travail aujourd’hui", lui réplique la procureure. C’est pourquoi elle requiert une peine de 8 mois de prison ferme, ainsi que la révocation de deux sursis, portant le total à 16 mois derrière les barreaux.



"C’est un produit toxique, mais l’amour est toxique. Le feu, c’est l’amour. Il est de bon aloi de ne pas le faire rôtir de trop", plaide de son côté Me Alain Le Bras.



La juge va suivre les réquisitions de la parquetière et ajoute 2200€ de dédommagements à Sandra et sa mère pour le préjudice moral, ainsi que l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes.



*Prénom d’emprunt



