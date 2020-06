Municipales 2020 Le Tampon: Jean-Jacques Vlody choisit "la gestion saine du maire sortant"

Arrivé avec 3,98 % des voix au soir du 15 mars, le divers gauche Jean-Jacques Vlody a donné ses consignes de vote pour le second tour. Dans ce duel de la droite, l’ancien socialiste penche pour André Thien Ah Koon. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 20:54 | Lu 328 fois

C’est via sa page Facebook, que l’ancien candidat aux municipales Jean-Jacques Vlody s’est exprimé et invite les électeurs du Tampon à installer pour un 6e mandat le maire sortant.



Après avoir regretté le maintien des élections dans ce contexte sanitaire et la crainte d’un "abstentionnisme record", l’ancien député socialiste de La Réunion a annoncé son choix entre "la candidate des républicains et le maire sortant".



"Si on se réfère au bilan de la députée depuis 2017, nous ne pouvons que constater son incapacité à défendre les Tamponnais et les Réunionnais", lance-t-il, invitant à la sanctionner également en tant qu’ "artisane du plus grand désastre administratif que la commune ait connu entre 2010 et 2014".



Jean-Jacques Vlody "par conséquent invite les Tamponnais à faire preuve de responsabilité en choisissant la gestion saine du maire sortant pour répondre à la situation dramatique de notre commune".



Pour ce qui est de son camp, il dit regretter "que les représentants des autres partis de gauche aient choisi une stratégie individuelle et solitaire".