Le Tampon: Interruption de la distribution en eau suite à un pic de consommation

Suite aux fortes consommation constatée ce jour en fin de matinée et associé aux casses de canalisation en falaise.



Une interruption de la distribution en eau est encours sur les secteurs suivants :



- Chemin Chalet

- Chemin Dachery

- Chemin Fidelio Robert

- Rue Brunel

- Chemin des Dalhias

- Rue Général Bonnier

- Et toutes les voies adjacentes



Cette interruption de service est associée aux secteurs précédemment annoncé lors de nos points de situation.



Sudéau remercie ses abonnés de leur compréhension face à cette situation et invite l’ensemble des Tamponnas à limiter leur consommation afin de limiter les secteurs impactés par ces interruptions de service.