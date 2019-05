Le Tampon: Ils se sont mis à huit pour enlever, frapper et voler un jeune homme

Ils se sont mis à huit, ont enlevé et frappé un jeune homme pour lui voler 170 euros. La scène s’est déroulée en février dernier. La victime marche dans une rue du centre-ville du Tampon quand elle est abordée par une première voiture puis une deuxième dans laquelle on le force à monter sous une avalanche de coups. Ses bijoux, son téléphone portable et sa carte bancaire sont volés au passage. Cette dernière intéresse particulièrement les malfrats qui obligent la victime à vider son compte dans un gabier de la Rivière St-Louis. Son calvaire va durer 2 heures.



L’enquête dirigée par la section de recherches a mené les gendarmes à huit individus, dont deux mineurs. Il s’avère que deux d’entre-eux sont déjà incarcérés, impliqués dans le cambriolage d’une confiserie et dans la course-poursuite mortelle d'avril dernier au Chaudron, indique la presse écrite.



Hier, les huit protagonistes ont été déférés et mis en examen pour enlèvement, séquestration et extorsion. Le placement en détention provisoire a été prononcé pour cinq d’entre-eux tandis qu’un mineur a été placé en centre fermé. Selon les informations du Quotidien, un neuvième individu est activement recherché.