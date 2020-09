A la Une . Le Tampon : Il vendait du zamal sur la toile pour arrondir ses fins de mois

"Une petite entreprise florissante", note la Gendarmerie de La Réunion. Un Tamponnais a été condamné à 8 mois de prison avec sursis dont 2 ans de mise à l’épreuve. Lors d'une perquisition à son domicile, les gendarmes ont mis la main sur un kit complet de renvendeur de cannabis. Par Amandine Dolphin - Publié le Mardi 15 Septembre 2020 à 08:37 | Lu 2178 fois

Il arrondissait ses fins de mois et parvenait même à quadrupler son chiffre d'affaires suivant la qualité de la floraison. La Gendarmerie de La Réunion revient sur l'enquête qui a mené à mettre fin à un trafic de zamal dans le Sud de l'île.



C'est lors d’une patrouille de contact que les gendarmes de la communauté de brigades du Tampon constatent dans le jardin de l’habitation la qualité illicite de la culture. Une enquête est ouverte et conduit rapidement à l’interpellation de l’auteur. Au cours de la perquisition du domicile, les gendarmes découvrent 1 balance, 205 euros en billets, 11 rouleaux de zamal, 24 pochons de zamal, 6 pieds d'herbe de cannabis et une chambre de culture.



Le mis en cause, présenté à la justice, a écopé de 8 mois de prison avec sursis dont 2 ans de mise à l’épreuve, l’obligation de participer à un stage de sensibilisation aux stupéfiants et l’obligation de se soigner et de rechercher un emploi.





Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur