Le Tampon : Il trouve l'ordre du Quinté et empoche plus de 74.000 euros

La chance a frappé chez un Réunionnais ce dimanche. Le joueur a trouvé l'ordre du Quinté dominical et se voit empocher une coquette somme. Par NP - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 16:34

Un parieur réunionnais a trouvé l’ordre exact du Prix Count Schomberg qui s’est couru hier sur l’hippodrome de Paris Auteuil. Une belle performance sachant qu’il n’y a eu que 11 personnes qui ont trouvé l’ordre en tout.



Ce parieur a fait confiance à la célèbre crack-jockey d’obstacle, Nathalie Desoutter, dont la parcours, le talent et la longévité sont remarquables.



Le joueur a validé son jeu au Tampon. Ayant joué un Quinté Combiné 6 chevaux en Flexi à 50% de la mise (7-10-11-14-12-13 ; donc 6€ de mise), il percevra la moitié du rapport ordre, du bonus 4 et du bonus 3 soit la jolie somme de 74.078€, de quoi bien préparer les fêtes de fin d’année ! Il n’a pas encore réclamé son gain.



A noter que le PMU mettait en jeu une Tirelire de 1 000 000€ pour ce Quinté dominical des 48h de l’Obstacle.