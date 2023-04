A la Une .. Le Tampon : Il refuse d'obtempérer et manque de renverser un gendarme

Un Tamponnais a été condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir tenté de renverser un gendarme. Les militaires intervenaient car l'individu avait volé les clés d'une voiture pour compenser une dette... que les victimes devraient à son ex-compagne. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 19:15

Lundi dernier, les gendarmes du Tampon sont appelés par un couple pour un vol de clé de voiture. Arrivés sur place, les militaires apprennent les circonstances de ce vol.



Ludovic, 33 ans, est venu confronter le couple car ces derniers devaient 900 euros à son ex-compagne pour une coiffure de mariage. Exigeant la somme due, il s'est saisi des clés de voiture en compensation. Mais contre toute attente, il rentre dans sa voiture et reste dedans.



Lorsque les gendarmes arrivent, l'un d'eux se dirige vers lui. Présentant un refus d'obtempérer, le gendarme sort son arme. Ludovic démarre en trombe et le militaire ne doit son salut qu'à un saut d'esquive. Il est interpellé peu après.



Avec 13 mentions à son casier, Ludovic est en récidive sur tous les chefs d'inculpation. Mais selon lui, les gendarmes mentent et ne sont jamais venus à sa rencontre. S'il a démarré en trombe, c'est parce qu'il a un problème d'embrayage. Enfin, les militaires l'ont mis en joue que lorsqu'il est passé à leur niveau, sans qu'il n'ait tenté de les renverser.



Pour le procureur de la République, l'ensemble des faits sont caractérisés. Il rappelle que le prévenu encourt 14 ans de prison pour récidive. Néanmoins, il réclame donc une peine de 3 ans de prison dont 6 mois avec sursis. Le tout assorti d'un mandat de dépôt.



Pour Me Sameïdha Mardaye, cette réquisition va mettre à néant les efforts de son client pour se réinsérer depuis 3 ans. L'avocate rappelle également les éléments à décharge qui n'ont pas été pris en compte dans le dossier. Enfin, elle fustige les doutes du ministère public sur le contrat de travail qu'elle a présenté et qui doit débuter le 1er mai.



Finalement, le tribunal l'a condamné à à 18 mois de prison ferme.



