Le Tampon: Il percute frontalement un scooter et prend la fuite

Vendredi soir, dans les Hauts du Tampon à Piton Hyacinthe, un jeune homme de 30 ans a été victime d'un accident alors qui roulait à bord de son scooter. Le trentenaire a été brutalement renversé par une Opel.



Percuté en pleine face, le scootériste a été projeté dans un champ à plus de trente mètres en contrebas. "Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe d'urgentistes du SMUR. Il a été gravement touché aux membres inférieurs, mais ses jours ne sont plus en danger", précise le JIR.



Son conducteur, quant à lui, a immédiatement pris la fuite. Son véhicule ayant été signalé, l'automobiliste a pu être retracé. Il a été retrouvé samedi matin et immédiatement placé en garde à vue. Une enquête est en cours afin de savoir s'il était sous l'emprise d'alcool et/ou de stupéfiants. Ce dernier risque "des poursuites pour délit de fuite, blessures involontaires et non-assistance à personne en danger".