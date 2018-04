Le Tampon : Il deale du zamal depuis le domicile de sa mère et la menace avec un couteau

Le procès d'un quinquagénaire vivant chez sa mère et accusé d'avoir menacé cette dernière avec une arme blanche a été reporté au 7 mai prochain en raison du mouvement des avocats.



Il avait été interpellé samedi matin par les gendarmes, qui avaient également retrouvé "un sabre et une hache" sous son matelas nous apprend le JIR mais aussi plusieurs pieds de zamal.



En attendant son jugement pour menaces et revente de cannabis, il a été placé en détention provisoire.