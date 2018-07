Social Le Tampon : FO demande plus de transparence dans l'attribution des indemnités des agents

Force Ouvrière entend dénoncer "une culture du secret et de la non transparence". En cause: "l’opacité qui règne au sein de la mairie du Tampon" quant à l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT). Une indemnité facultative mais mise en oeuvre pour les fonctionnaires et les non titulaires par la collectivité lors du conseil municipal du 27 décembre 2010. Ce régime, d'un taux compris entre 1 et 8, varie en fonction de la manière de servir des agents. "Une formulation certes assez vaste", reconnaît, Jeanick Legros secrétaire général de FO des communaux du Tampon, "mais aux critères suffisamment précis pour évaluer l’agent dans l’exercice de ses fonctions".



Face à l’absence de réponses et propositions de la collectivité, FO a entamé des procédures judiciaires. Le 7 juin dernier, le Tribunal administratif a ainsi condamné la commune à verser à un policier municipal l’ensemble de l’IAT depuis sa mutation en 2013. Le syndicat accompagne également 5 autres procédures en cours. "A chaque fois nous sommes obligés de passer par le contentieux pour faire valoir nos droits", déplore Jeanick Legros. Des procédures longues et couteuses qui freinent les agents lésés.



800 agents permanents travaillent au sein de la collectivité. Afin d’éviter "des attributions arbitraires", le syndicat demande à ce que l’avis du comité technique soit pris en compte.

