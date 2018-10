Le Tampon: Du zamal cultivé dans la chambre de sa fille

C’est au cours d’une perquisition dans le cadre d'une enquête pour trafic de cocaïne et d’ectasy, menée à son domicile, que les gendarmes ont fait cette découverte insolite. Pas de drogue dure mais du zamal sous toutes ses formes partout dans l’appartement de ce Tamponnais de 43 ans, congelé, séché et même en plantation indoor dans la chambre de sa fille, indique la presse écrite.



Hier, face au tribunal correctionnel de St-Pierre, il a expliqué être addict depuis plus son adolescence allant jusqu’à fumer 8 joints par jour, ce qui expliquerait la quantité importante de zamal retrouvée chez lui.



20 mentions figurent à son casier judiciaire. L’homme a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et trois ans de mise à l’épreuve, assortis d’une obligation de soin et de travailler.