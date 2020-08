Le Tampon : Distribution de masques pour la population à compter de mardi

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la Commune du Tampon a pris les dispositions nécessaires pour contribuer à protéger sa population contre le virus.



Ainsi, la commune à fait l'acquisition de masques en tissu ( lavables et réutilisables), dont la distribution se fera à compter du mardi 1er septembre 2020.



Celle-ci aura lieu, dans les mairies annexes et centres municipaux aux horaires habituels d'ouverture.



Trois masques en tissus, seront distribués à toutes personnes inscrites sur les listes électorales, sur présentation de sa pièce d'identité et de son livret de famille en cas de présence dans les foyers d'enfant de plus de 11 ans ( à raison de 2 masques par enfant)

Afin de faciliter la distribution de ces masques, les administrés intéressés sont priés de se rapprocher de la mairie ou du centre municipal le plus proche de leur lieu de vote habituel.



Le Maire du Tampon

André Thien Ah Koon