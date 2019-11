Le Tampon: Deux cousins condamnés pour le pillage de la boutique Orange

À en croire Cédric et Thomas, si le soir du 20 novembre 2018, en marge de la crise des Gilets Jaunes, ils se sont retrouvés à piller la boutique Orange c’est un peu par hasard, parce qu’ils ont "suivi le troupeau". Partie du rond-point, une "foule" a envahi le centre-ville du Tampon. À coups de pied, le groupe de jeunes casseurs a réussi à faire céder la vitre, à s’engouffrer à l'intérieur du magasin pour en ressortir les bras chargés de cartons.



Thomas, 26 ans, contrairement à son cousin, n’a pas participé au pillage, mais s’est "contenté" de ramasser un carton à l’extérieur du magasin contenant un drone. "Je ne suis pas un voleur", a assuré hier le jeune homme. "Non mais un receleur", lui a confirmé la procureure Caroline Calbo qui l’a informé au passage que le délit est plus sévèrement puni par le code pénal que le simple vol.



Cédric, 28 ans, a porté des coups de pied sur la vitre du magasin et s’est lui aussi emparé d’un drone qu’il aurait acheté à un autre pilleur moyennant 20 euros.



Tous deux, déjà défavorablement connus de la justice pour des faits de vol ou de violence, ont été identifiés par des images de la vidéosurveillance. Thomas, poursuivi pour recel - grièvement blessé au poignet il est dans l’incapacité de travailler - a été condamné à 1 mois avec sursis. Cédric, pour vol par ruse, a écopé de 140 heures de travaux d’intérêt général à effectuer sous 18 mois.