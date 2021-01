A la Une ... Le Tampon : Des factures d'eau salées mais pas d'augmentation assure Sudéau

Elles laissent les abonnés dans l’incompréhension et la colère. Les factures parfois "exorbitantes" reçues par des clients du Tampon font grincer des dents. Sudéau reconnait "des erreurs d’écriture sur les mensualités" mais assure qu’il n’y a eu aucune augmentation. Par PB - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 19:55 | Lu 1993 fois

Des factures d’eau qui ont doublé voire triplé… la colère monte sur les réseaux sociaux. La douloureuse a eu de quoi étonner les abonnés du réseau Sudéau en ce début d’année. Contacté, le délégataire en charge de la distribution en eau assure qu’il n’y a eu aucune augmentation de tarif sur la CASUD.



En revanche, Sudéau reconnait qu’ "un bug informatique" s’est produit sur les factures des abonnés du Tampon. Sur les 57 000 factures émises sur le territoire, moins de 5 % sont concernées par ce bug. Les mensualités qui s’échelonnaient habituellement en 4 fois ont été réalisées en trois prélèvements mensuels (mars, avril, mai 2021). "Sudéau se tient à la disposition de ses abonnés pour reprendre, si ils le souhaitent, le plan de mensualisation", indique la direction.



Pour ce qui est des factures d’un montant plus conséquent que d’ordinaire, le délégataire rappelle que la consommation en eau a été plus importante durant les deux mois de confinement. Autres explications qui peuvent s'appliquer: "la différence de montant entre la facture estimative de juillet 2020 et la facture réelle de janvier 2021 ou encore un reliquat d’impayés qui se trouve en solde antérieur". Une fuite entre le compteur d’eau et l’habitation peut également expliquer ces factures salées. Sudéau indique ainsi que "la loi Warsmann prévoit un dégrèvement si la consommation est supérieure au double de la consommation moyenne".



Les abonnés ayant constatés des montants inhabituels sont ainsi invités à se rapprocher des services du délégataire pour un examen des situations au cas par cas.