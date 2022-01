A la Une . Le Tampon : Découverte macabre, deux jeunes majeurs mis en examen

Un jeune majeur a été mis en examen pour son rôle dans la mort d’un autre homme. Vendredi dernier, la victime a sauté de la fenêtre du 4e étage pour échapper à une bagarre. Elle décédera sur le coup. Un autre individu a été placé sous contrôle judiciaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 06:51

Dans la nuit de jeudi à vendredi derniers, une soirée arrosée s’est terminée en drame. Un homme vivant dans une résidence pour personnes âgées a l’habitude d’y recevoir plusieurs jeunes désoeuvrés. Ces derniers n’hésitent pas à consommer alcool et zamal sur place.



Ce soir-là, ils étaient cinq chez le sexagénaire. Une bagarre a commencé et l’un d’eux, âgé de 32 ans, a sauté par la fenêtre du 4e étage pour échapper à son agresseur. Il perd la vie sur le coup.Tous les jeunes vont alors quitter les lieux, laissant la victime sur place.



Les gendarmes se rendront sur les lieux le lendemain et interpelleront deux personnes durant le week-end. L’un d’eux est un jeune de 18 ans. Il a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un autre a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Il a été placé sous contrôle judiciaire.



