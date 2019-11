Le Tampon : Débrayage au lycée Roland Garros

Des élèves et enseignants du lycée Roland Garros ont débrayé ce mardi matin. Ils dénoncent une baisse du budget dans certaines sections et plus précisément en STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) et pour les filières BTS.



Sans moyens suffisants, alloués par la Région, pour assurer les ateliers en laboratoire notamment, les élèves s’inquiètent d’échouer à leurs examens.



Les manifestants attendent une réponse de la direction ou de la collectivité régionale dans la journée, faute de quoi un nouveau débrayage sera organisé.