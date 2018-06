Le Tampon: De jeunes scientifiques réunionnais en lice pour remporter un concours européen

Ils sont en 1ère et sont passionnés de science. Léa-Maria, Lounès et Mizaan ont été sélectionnés pour participer au premier concours européen "Science Clip". Une compétition dans laquelle des élèves de 11 à 19 ans produisent eux-mêmes de courtes vidéos ayant pour large thème la science.



Les trois élèves de "l’atelier des deux infinis" du lycée Roland Garros ont eux décidé de travailler sur le rayonnement cosmique, ces rayons de particules énergétiques qui en entrant dans l’atmosphère forment une gerbe, et plus particulièrement sur les muons, une de ces particules. "Le lycée dispose d’un détecteur de muons, c’était donc l’occasion d’utiliser nos connaissances dans le domaine", explique Léa-Maria.