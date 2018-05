Faits-divers Le Tampon: Condamné à cause d'un passé traumatique Un jeune homme de 28 ans a été jugé vendredi en comparution immédiate au tribunal de Saint-Pierre pour multiples violences. Des violences qui s'expliqueraient par une enfance difficile. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis.

Ce jeune homme a pu être intercepté alors qu'il poursuivait et menaçait sa compagne avec un couteau. La brigade policière de nuit du Tampon a aperçu la jeune femme, pieds nus et cocard à l'oeil.



D'une simple dispute en rentrant de chez des amis, l'homme a menacé de mort sa compagne dans un premier temps avec un sabre et après l'avoir coincée dans un cagibi. Bien que rien ne semblait le perturber, l'homme a déclaré lors de sa comparution immédiate qu'il était sous l'emprise de l'alcool.



Pendant cette comparution, il a également été jugé pour les violences faite sur la femme de ses enfants. Il a osé déclaré "un couple dans lequel il n'y a pas de ralé-poussé n'a pas d'existence", comme le révèle le Quotidien.



A seulement 28 ans, ce jeune homme a déjà un lourd passé derrière lui. A l'âge de 13 ans, il aurait été contraint d'assister au meurtre de sa mère, assassinée à coups de couteau par son père. Le père s'est également suicidé juste après avoir poignardé son épouse. Le tout s'est déroulé sous ses yeux d'enfant.



Malgré des dizaines de condamnations passées, c'est la première fois que son enfance a été abordée devant le juge. Il est depuis rongé par la culpabilité car sa mère était venue le chercher. Cette scène le hante tellement, qu'il en parle à sa compagne et la menace de faire de même.



Le Parquet a demandé 18 mois de prison, dont 6 avec sursis avec une mise à l'épreuve pendant 3 ans et l'obligation de se soigner. Charline Bakowski Lu 703 fois





Dans la même rubrique : < > Moufia: Plusieurs coups de feu signalés Ste-Suzanne: condamné à 20 mois de prison pour avoir poignardé son oncle