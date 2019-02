Le Tampon: Cinq blessés dans une collision

Aux alentours de 18 heures ce samedi, deux véhicules sont entrés en collision au niveau du 24e kilomètres au Tampon, non loin de la maison du Volcan.



Cet accident a fait au total cinq blessés. Pas moins de quatre véhicules de secours entre pompiers et SMUR se sont dépêchés sur place.



Quatre des cinq victimes ont pu sortir seules des véhicules. Légèrement blessés, elles ont été transportées au CHU de Saint-Pierre.



Quant au cinquième, un homme de 31 ans, il est resté lui prisonnier de l'habitacle. Il a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers.



Le trentenaire a ainsi pu être directement médicalisé sur place. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais ayant d'importantes plaies sur le visage, l'homme a malgré tout été transporté à l'hôpital.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident et ainsi les responsables.