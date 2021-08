A la Une . Le Tampon : Avec 2 g d’alcool, il embarque femme et enfant à un rodéo sauvage

Après avoir consommé des dizaines de bières, un Tamponnais de 26 ans s'est rendu à un rodéo sauvage avec femme et enfant, le 1er juillet dernier. Lors de son interpellation, le récalcitrant a giflé un gendarme. Des faits pour lesquels il a été condamné ce mercredi. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 17:06

Le 1er août dernier, le vingtenaire ne déroge pas à ses habitudes. Avec 2 grammes d’alcool/l de sang, il embarque femme et enfant à un rodéo sauvage, au volant de sa 206. Et ce, sans être titulaire du permis de conduire.



Alertés par le vacarme, les gendarmes se rendent vers 17 heures au chemin Champcourt. Plusieurs véhicules prennent alors la poudre d’escampette. Ely, lui, sera rattrapé quelques mètres plus loin par les militaires.



Lors de son interpellation, le Tamponnais résiste aux gendarmes et porte même une gifle à l’un d’eux. Au total trois jours d’ITT sont délivrés à la victime.



"J’ai eu peur qu’on m’arrête devant ma fille", justifie le prévenu ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. "Je demande pardon. Je ne veux pas retourner en prison", poursuit-t-il.



Avec huit condamnations à son casier judiciaire, l’alcool est toujours présent en filigrane.



Pour la procureure de la République Caroline Calbo, "les conduites à risque du prévenu posent problème à la société. Il est temps de protéger les usagers de la route". En conséquence, la magistrate requiert 18 mois de prison à son encontre ainsi qu’un mandat de dépôt.



La défense s’est appuyée sur la signature d’un CDI de son client dans le domaine de la mécanique pour plaider en sa faveur. Quant à sa consommation d’alcool massive, la robe noire évoque une rechute. "Il consomme régulièrement de l’alcool depuis 7 ans. Il est en train de se faire soigner. C’est un écart qui n’aurait pas dû arriver".



Des arguments qui ont manifestement pesé dans la balance puisque le Tamponanais a écopé de 10 mois de prison, sous la forme d’un bracelet électronique.

