A la Une . Le Tampon : Au tribunal pour 3 jours de fête pendant Batsiraï

Mathias ne sait écouter la musique que très fort. A l'occasion de son anniversaire en février 2022, le jeune homme a fait la fête dans son appartement malgré l'alerte rouge déclenchée au passage du cylone Batsiraï. Par PB - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 16:21

Décibels à fond, portes qui claquent, éclats de voix… et cela de jour comme de nuit alors qu'à l'extérieur les rafales de vent et la pluie balayent La Réunion. Mathias semble lui fêter ses 30 ans sur plusieurs jours du 3 au 5 février 2022. Le jeune homme est coutumier des nuisances sonores. Ses voisins avaient déjà porté plainte en décembre 2021. Il avait été condamné à 210H de TIG. Mais Mathias n’a apparemment pas compris la leçon puisqu’il s’est racheté une enceinte quelques semaines après. Des faits particulièrement désagréables, pointe la procureure qui rappelle que ce célibataire sans enfant encourt pour ces faits 1 an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. Sans activité professionnelle, le jeune homme perd la possibilité de devoir régler seulement une amende et 3 mois de sursis sont requis par le parquet. Un précédent sursis révoqué, Mathias écope finalement en son absence de 3 mois d'emprisonnement délictuel. Sa peine pourra être aménagée. Il devra payer à sa voisine constituée partie civile 500 euros de préjudice moral.