Le Tampon : Annulation du Week-end de la Chine

En concertation avec les services de l'Etat, au regard de l'aggravation de la situation sanitaire à La Réunion, mais également des mesures restrictives complémentaires prises par le Premier Ministre, je suis au regret de vous informer de l'annulation des festivités liées au Nouvel an chinois sur la Commune du Tampon.



En effet, en solidarité avec la population et afin de la protéger, le Week-end de la Chine, qui aurait dû se tenir du 19 au 21 février à la SIDR des 400, est, à notre grand regret, annulé.



Le conseil municipal souhaite à tous les Réunionnais ressortissants d'origine chinoise, ses meilleurs vœux de santé, à eux et à leurs familles, et leur demande d'être solidaires dans la dure épreuve que nous traversons tous, et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, pour protéger notre population.