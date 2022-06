La grande Une Le Tampon : 7h de queue pour une place en centre aéré

Pour espérer inscrire son enfant dans le centre de vacances souhaité au Tampon, des parents n’hésitent pas à se lever dans la nuit et à prendre un jour de congé. Par PB - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 15:31

"Pour l'inscription au centre aéré, mon compagnon a pris une journée de congé exprès. Il s'est levé à 2h30 pour y être à 3h30. Il était le numéro 35 alors que sur place seulement 3 attendaient. Apparemment, ils donnent les tickets dès minuit donc certains viennent à ce moment-là, repartent et reviennent au petit matin", témoigne une maman excédée. Elle déplore un manque d’organisation qui se répète d’année en année. Les difficultés concernent plus précisément les centres aérés pour les 3-5 ans. Son compagnon a finalement pu inscrire ses deux enfants après 7H d'attente.



"Tous les ans, les parents remontent des difficultés d’inscription", reconnait Marcelin Thélis, élu aux Actions jeunesse à la mairie du Tampon. "En revanche, nous accueillons tout le monde. Jamais aucun enfant n’est resté en rade", assure-t-il. La commune organise également des centres d’activités sportives durant le matin durant les vacances.



Entre les 10 centres aérés et les 5 centres sportifs, la commune dispose au total de 1.100 places. Un centre aéré a été ouvert récemment pour tenter de fluidifier la demande dans cette tranche d’âge. Pour autant, la direction des Sports, Jeunesse et Vie associative assure que "l’offre correspond à la demande sauf si un centre en particulier est demandé". Pris d’assaut, les centres de la partie basse de la commune sont en effet complets mais il reste des places à Coin Tranquille, informe la commune. "Cela demande une plus grande mobilité", reconnait la direction, "mais nous sommes rarement complet à 100%".



Huit points d’inscription ont été déployés sur cette semaine, fait-elle valoir. Les tickets sont distribués vers 7h30 par les agents communaux mais une organisation parallèle s’est mise en place entre les parents pour ne pas se faire voler le tour. "C’est vrai que le premier jour c’est compliqué mais les gens s’agglutinent alors qu’il restait encore de la place mardi soir", pointe la direction des Sports, Jeunesse et Vie associative.



La commune travaille depuis deux ans à la mise en place d’un outil en ligne qui permettrait ainsi de faciliter les inscriptions. Il s’agira d’un logiciel commun au service des écoles.