Le Tampon : 6 personnes intoxiquées après avoir mangé un bouillon brèdes chouchou

Comme chaque dimanche cette famille tamponnaise conclut la semaine par un bon repas agrémenté de brèdes. Hier à l’occasion d’un anniversaire, la famille installée au chemin Mata était rassemblée vers 19h30 autour d’un bouillon brèdes chouchou. Des herbes que Nadine (prénom d'emprunt) , 54 ans, a l’habitude de ramasser sur un terrain vague situé en face de chez sa fille. "Des feuilles de Datura ont du glisser dans le tas", explique cette dernière.



Nadine a été la première a ressentir les effets de la plante. "Elle s’est endormie juste après avoir mangé, et elle semblait avoir dû mal à se réveiller". Hallucinations, pertes de conscience, nausées, vomissement, déshydratation, "elle ne reconnaissait plus certains d’entre-nous", raconte sa fille. Cinq autres membres de la famille, dont une femme enceinte, ont ensuite développé les mêmes symptômes.



Pompiers et une équipe du SMUR ont été alertés. Nadine, touchée plus sévèrement, a été médicalisée sur place avant d’être transportée vers l’hôpital de St-Pierre. Au vu des symptômes, les médecins ont diagnostiqué une intoxication provoquée par la consommation de Datura. Les quatre autres victimes ont également été hospitalisées avant de regagner leur domicile, hors de danger. Ce matin, un enfant de trois ans et Corine étaient toujours sous surveillance.



La Datura arbustive ou trompette des anges, répandue dans les jardins réunionnais, est aussi connue pour sa toxicité et ses propriétés hallucinogènes. La "drogue qui rend fou" a par ailleurs été utilisée par Sitarane et sa bande pour s’introduire et voler leurs victimes. L'autre nom de la datura est d'ailleurs "Herbe à Sitarane". La plante peut s'avérer mortelle.