Le Tampon: 6 mois ferme pour celui qui ne voulait pas passer Noël en prison

Les faits remontent au mois d'août dernier. Ne supportant pas la séparation avec sa conjointe, il se rend à son domicile à Saint-Joseph, met le feu au linge en train de sécher, casse le rétroviseur de sa voiture et crève les pneus du véhicule de son ex belle-mère.



Suite à cela, le Tamponnais était évidemment convoqué, mais ne s'est jamais présenté. Ce dernier a pu être repéré le 23 novembre dernier à la Chatoire, au Tampon. Des camions de gendarmes ont alors encerclé le terrain afin d'interpeller l'individu. Mais ce n'était sans compter le soutien du quartier. Dans la foule, l'homme recherché a pu s'échapper, bien que menotté. Un ami lui découpera ses menottes.



Pris de remords, l'homme s'est présenté de son plein gré aux forces de l'ordre le 4 décembre dernier. Passé en correctionnelle au tribunal de Saint-Pierre ce vendredi, il a notamment déclaré "ne pas avoir voulu passer Noël en prison", comme le déclare nos confrères du JIR. Raté... Le Tamponnais écope de six mois de prison ferme.