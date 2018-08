Le Tampon: 4 jeunes blessés dans un accident de voiture

Deux filles, deux garçons, âgés entre 16 et 20 ans se trouvaient à bord d'un véhicule ce jeudi aux alentours de 23h30. Alors qu'ils roulaient rue Baudelaire, à Trois-Mares, leur voiture a fait une sortie de route. Le conducteur aurait perdu le contrôle en voulant accélérer sur la route départementale, direction Bras-Ponthon.



La voiture n'a pu être freinée qu'en percutant de pleine face un mur. Les quatre jeunes qui se trouvaient à l'intérieur ont été blessés a priori légèrement. Transportés au CHU pour la nuit, l'un d'eux serait plus gravement blessé.



Le conducteur a subi un test d'alcoolémie, qui s'est révélé positif et qui plus est délictuel. "Une procédure à son encontre a été ouverte par les gendarmes", précise le JIR. L'enquête déterminera les circonstances exactes de l'accident.