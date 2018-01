Le Tampon : 31 citernes disposées et alimentées par camion

Aujourd’hui les équipes de Sudéau ont procédé à des interconnexions et des maillages sur le réseau. Ces différentes manipulations de vannes permettront aux secteurs qui étaient privés d’eau d’être alimenter progressivement à partir de demain.



Ces secteurs seront alimentés de manière discontinue et pourraient subir des baisses de pression :



- Chemin Pétreas Haut et Bas

- Grand Tampon partie haute et basse

- Ville Blanche,

- Ligne d’Equerre

- Léopold Brabant

- Chemin Boissy

- Bérive

- Impasse des Lanternes



Les réparations continuent dans des conditions difficiles et très dangereuses. Il faut prendre conscience que la partie n’est pas gagnée. 31 citernes sont disposées et alimentées par camion afin de faire face aux urgences. Le Maire du Tampon demande à tous d’économiser de l’eau qui est précieuse pour tous et c’est grâce à la compréhension et à la solidarité de chacun que nous pourrons aider au mieux ceux qui ont besoin d’eau.