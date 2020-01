Le Tampon: 18 mois de prison pour avoir voulu faire justice lui-même

Les faits remontent à décembre 2018. Le prévenu a fait l'objet d'un mandat de recherches d'un an. Après donc un an loin du champ de vision des autorités, pendant lequel il se serait occupé de sa famille, l'homme est arrivé menotté devant le tribunal ce vendredi.



Ce dernier est accusé d'avoir tiré à deux reprises sur un autre jeune homme, le soir de Noël. Il existerait un certain différend entre les deux familles, que l'homme aurait voulu régler seul en se procurant une arme. Ce dernier, alcoolisé, aurait alors récupéré le fusil, qu'il avait préalablement caché à la Chatoire, au Tampon.



Selon son avocate, s'il en est venu à un tel geste, c'est car l'homme en question menaçait sa famille, déclare le JIR. Ce dernier est d'ailleurs déjà connu de la justice, avec un lourd casier judiciaire. Selon le JIR, il se serait réfugié en métropole.



Le prévenu a été reconnu coupable et a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, pour violence avec usage d'une arme.