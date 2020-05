A la Une . Le Tampon : 106 000 masques "grand public" en provenance de Maurice distribués à compter de lundi Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 18:02 | Lu 853 fois

La commune du Tampon va approvisionner ses habitants en masque dès lundi. André Thien Ah Koon a annoncé, ce mercredi, l’arrivée de 106 000 masques "grand public" en provenance de Maurice. "Nous sommes une des collectivités rescapées dans la commande de masques". Un élu de la ville s’est rendu spécialement dans l’île soeur pour la commande effectuée à la mi-mars dernier, a-t-il précisé. Arrivés à destination, les masques ont été traités et conditionnés "par précaution" par l’Adapéi. Des masques en tissu triple épaisseur en cours de certification par l’AFNOR mais déjà référencés par l’association française de normalisation, a assuré le maire.



Le lundi 13 avril dernier, le Président avait annoncé qu'en "lien avec les maires, l'Etat devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public". Les filières locales ne pouvant répondre à la demande, la mairie du Tampon s'est donc tournée vers l'île Maurice.



Cette commande permettra de fournir 4 masques par foyer. A terme, la mairie compte réceptionner 200 000 masques par semaine de Maurice alors qu’un stock de 10 000 masques a déjà été confectionné par l’association Audace à la Plaine des Cafres.



Ce mercredi, le maire du Tampon a également réaffirmé sa position de ne pas rouvrir les écoles le 18 mai prochain sans dépistage des personnels et estimant le protocole sanitaire à mettre en oeuvre dans les écoles "inapplicable". "L’actualité nous donne raison", a-t-il fini par lancer, citant les écoles dans l’Hexagone à peine ouvertes et déjà refermées pour des cas suspects de Covid-19. "Je ne prendrai pas ce risque trop élevé. Mon devoir de maire est de garantir la sécurité des élèves et de la population". Seules les 4 écoles accueillant déjà les enfants des personnels soignants resteront donc ouvertes.



