Le TCO vous invite ce 6 juin 2018 dans les coulisses du centre de tri

À l’occasion de la SEDD (Semaine Européenne du Développement Durable), le TCO vous invite ce mercredi 6 juin 2018 (en matinée) dans les coulisses du centre de tri situé au Port. Une ouverture exceptionnelle au grand public… Découvrez comment vos déchets triés sont traités pour être recyclés. Autant de ressources qui ne partiront pas à l’enfouissement !Afin de garantir la sécurité et la qualité de la visite, les places sont limitées. Inscrivez-vous vite pour y participer ! Remplissez dès maintenant le formulaire en ligne sur le site du TCO.Les médiateurs auront le plaisir de vous guider tout au long de la visite du centre de tri pour vous dévoiler la chaîne de traitement des déchets. Ils vous accueilleront également au sein de leur stand pour une sensibilisation au développement durable. Bien d’autres surprises vous attendent (chasse au trésor, visite du jardin aromatique, …) ! Une activité pédagogique, ludique et gratuite ! Pour tous (le centre de tri est accessible aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, sous la responsabilité d’un parent présent).À NOTER : Afin de valoriser le geste de tri et de recyclage, nous demandons à chaque visiteur d’apporter 5 bouchons en guise de droit d’entrée symbolique. Ces bouchons pourront ensuite être recyclés grâce à votre contribution.