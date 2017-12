Le TCO vous invite aux premiers Jeux Interco de l’île ce samedi 9 décembre !

Impulsés par Thierry Martineau, l’élu du TCO délégué au Sport, ces « Jeux Interco du TCO » vous promettent une ambiance conviviale, sportive et ludique !



Organisée par la communauté d’agglomération Territoire de la Côte Ouest et les 5 communes de l’Ouest, cette première édition vise à créer des moments d’échanges entre les générations, à favoriser l’entraide et l’insertion sociale par le sport.



Chaque ville est représentée par 3 équipes de 10 participants âgés de 16 ans à 77 ans.

Les équipes sont mixtes avec au minimum, deux hommes, deux femmes, une personne de plus de 50 ans et un jeune mineur de plus de 16 ans.

Au total, 150 participants sont attendus.



C’est une manifestation qui casse les codes des sports traditionnels et des compétitions sportives.

Et au–delà de l’aspect sportif et ludique, les Jeux interco du TCOparticipent au développement de l’identité communautaire du territoireOuest.



Les équipes des 5 villes s’affronteront sur 10 épreuves afin de remporter le plus de points possibles en cumulé.



Au menu des épreuves :



Combat de sumo

Tir à la corde

Parcours en aveugle

Paddle

Baby-foot géant

Roue faucheuse

Marche nordique

Parcours du combattant

Fun slide

Et relais final

Les participants se mesureront sur des épreuves ludiques, faisant appel néanmoins à des efforts sportifs comme sur ces photos pour le sumo et la roue faucheuse…

En tout cas, fous rires garantis !



Autre épreuve incontournable, le quiz de culture générale. Les services culturels du TCO et des communes ont réalisé ce quiz autour de trois thématiques :



Les activités, us, coutumes et traditions lontan

Les sentiers lontan

Les activités industrielles lontan Voilà une idée originale et sympa de sortie pour ce samedi !

En famille ou entre supporters, vous serez les bienvenus… Les équipes de vos communes ont besoin de votre soutien !





INFOS PRATIQUES

Entrée gratuite !

Date : samedi 9 décembre 2017

Horaires de la manifestation : jeux de 13h30 à 21h30 et remise des prix à 21h

Lieu : stade Julius Bénard à Saint-Paul

Desserte bus kar’ouest : ligne 5 (Parking Grotte des 1ers Français > Gare routière de Saint-Paul > Gendarmerie de l’Étang)

Guide horaire